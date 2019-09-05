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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку шести подлодок

08:27 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНа площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия предлагает Индии построить шесть подлодок в рамках межправсоглашения, а не по тендеру, сообщил журналистам в четверг глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
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По словам Шугаева, так Индия сможет построить подлодки по меньшей цене и быстрее. "Кроме того, Индия получит компетенции в строительстве подводного флота, которых у них ещё недостаточно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок. Россия участвует в нем с подлодками проекта 636 и 1650 "Амур".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФВладивостокРоссияИндияЭкономика
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