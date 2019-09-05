Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку шести подлодок

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Россия предлагает Индии построить шесть подлодок в рамках межправсоглашения, а не по тендеру, сообщил журналистам в четверг глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У них изначально объявлен тендер, но мы предлагаем достаточно эксклюзивные условия и склоняем наших коллег к тому, чтобы это сделать на основе межправительственного соглашения", - сказал он на Восточном экономическом форуме.

По словам Шугаева, так Индия сможет построить подлодки по меньшей цене и быстрее. "Кроме того, Индия получит компетенции в строительстве подводного флота, которых у них ещё недостаточно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок. Россия участвует в нем с подлодками проекта 636 и 1650 "Амур".