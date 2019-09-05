Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Однако, как отметила министр, уже сейчас много людей работают из дома и дистанционно исполняют свои обязанности.

По ее словам, пока Минздраву не поручили анализировать этот вопрос.

Однако введение четырехдневной рабочей недели может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии, заключила Скворцова.

Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".

"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.

Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.