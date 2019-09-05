Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T09:01Z
https://ria.ru/20190905/1558324529.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/18/1555321817_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_798b94490507afa8a4bb87cd3b3a0e43.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

08:25 05.09.2019 (обновлено: 09:01 05.09.2019)
11627
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Предложение о введении четырехдневной рабочей недели нужно всесторонне обсудить, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.

Однако, как отметила министр, уже сейчас много людей работают из дома и дистанционно исполняют свои обязанности.
По ее словам, пока Минздраву не поручили анализировать этот вопрос.
Однако введение четырехдневной рабочей недели может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его возраста, пола и профессии, заключила Скворцова.
Сотрудница в цехе по производству лифтового оборудования на Щербинском лифтостроительном заводе
Вчера, 15:37Сказано в эфире
Экономист оценил условия перехода на четырехдневку Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал условия, при которых можно будет говорить о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Свое мнение по этому поводу высказал в интервью радио Sputnik проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.
Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.
Офисный работник
30 августа, 16:53РИА Новости
Опрос показал, сколько россиян одобряют четырехдневную рабочую неделю
000000
Обсудить 14
Восточный экономический форумМинистерство здравоохранения РФВероника СкворцоваОбщество
Популярные комментарии
А люди прятались в шубы и поднимали воротники....
5 сентября, 09:07
ЛКЛысый Кучерявый
1120501
Народ и без вашей помощи вымирает с катастрофической скоростью
5 сентября, 09:10
Хвилософ Хома
1500012
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Раковая клетка в организме человека
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков
Синоптики предупредили о заморозках и мокром снеге
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Клещи в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области
Глава российской фармкомпании предложил "уговорить" клещей не размножаться
Вид на Землю
Создатели ГЛОНАСС придумали, как следить за людьми без помощи спутников
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф: каждый второй школьник не может успешно сдать ЕГЭ без репетиторов
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:01В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона, сообщили СМИ
09:58Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Лента новостейМолния