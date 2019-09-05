Глава "Новатэка" ждет незначительного роста цен на газ в Европе зимой

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает в отопительный сезон 2019-2020 годов незначительного повышения цен на газ, об этом он сообщил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ.

"В связи с тем, что европейские ПХГ сейчас сверхнаполнены, я все-таки думаю, что будет повышение цен, но незначительное", - сказал он, отвечая на вопрос о его ожиданиях по ценам на газ на рынке Европы предстоящей зимой.