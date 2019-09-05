Глава "Новатэка" ждет незначительного роста цен на газ в Европе зимой

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает в отопительный сезон 2019-2020 годов незначительного повышения цен на газ, об этом он сообщил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ.
"В связи с тем, что европейские ПХГ сейчас сверхнаполнены, я все-таки думаю, что будет повышение цен, но незначительное", - сказал он, отвечая на вопрос о его ожиданиях по ценам на газ на рынке Европы предстоящей зимой.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Вчера, 18:03Сказано в эфире"Выглядит глуповато". Эксперт о словах постпреда США про российский газ США настаивают на том, чтобы Европа не полагалась на "Северный поток-2", а покупала американский СПГ, заявил постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд. Этот призыв оценил в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Митрахович.