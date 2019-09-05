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РИА Новости
Восточный экономический форум

Глава "Новатэка" ждет незначительного роста цен на газ в Европе зимой

08:24 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон
Председатель правления Новатэка Леонид Михельсон
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает в отопительный сезон 2019-2020 годов незначительного повышения цен на газ, об этом он сообщил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ.
"В связи с тем, что европейские ПХГ сейчас сверхнаполнены, я все-таки думаю, что будет повышение цен, но незначительное", - сказал он, отвечая на вопрос о его ожиданиях по ценам на газ на рынке Европы предстоящей зимой.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумЛеонид МихельсонНоватэкЕвропаЭкономика
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