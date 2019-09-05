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РИА Новости

Малайзия не стремится к участию в военных учениях в регионе, заявил премьер

08:22 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Махатхир
Премьер-министр Малайзии Махатхир
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Малайзии Махатхир. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия не стремится принимать участие в военных учениях в регионе, считая их провокационными для других стран, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
"Мы не проявляем большой готовности принимать участие в военных учениях, чаще всего они провокационные. Да мы участвовали в учениях АСЕАН, в учениях с США, но я открыто говорю, что мне не нравятся учения в наших водах, потому что это провоцирует другие страны. Нужно снизить военную активность, если вы хотите мира", - отметил он.
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"Да, военные корабли Китая стоят в Южно-Китайском море, туда пришли США, но мы не считаем это угрозой непосредственно Малайзии. Хотя риски инцидентов нас беспокоят. И если эти инциденты приведут к столкновениям, мы не хотим принимать ничью сторону", - добавил премьер.
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