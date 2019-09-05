Малайзия не стремится к участию в военных учениях в регионе, заявил премьер

"Мы не проявляем большой готовности принимать участие в военных учениях, чаще всего они провокационные. Да мы участвовали в учениях АСЕАН, в учениях с США, но я открыто говорю, что мне не нравятся учения в наших водах, потому что это провоцирует другие страны. Нужно снизить военную активность, если вы хотите мира", - отметил он.