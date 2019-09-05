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РИА Новости
Восточный экономический форум

МС-21 имеет около 200 твердых заказов, заявил Мантуров

08:21 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Новый российский среднемагистральный самолет МС-21, учитывая проведенный авиасалон МАКС-2019, имеет около 200 твердых заказов, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"SSJ100 за два года до получения сертификата уже имел твердые заказы - в частности, с "Аэрофлотом". И, к сожалению, с неудачными поставками в Лаос и Индонезию. У МС-21, с проведенным МАКСом, практически 200 твердых заказов. При том, что сертификат еще не получил, и дай бог получит в следующем году", - сказал Мантуров.
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
29 августа, 04:14РИА Новости
Самолет МС-21 в 2020 году получит отечественную систему внутренней связи
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМС-21Денис МантуровАвиасалон МАКСМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
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