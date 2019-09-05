МС-21 имеет около 200 твердых заказов, заявил Мантуров

"SSJ100 за два года до получения сертификата уже имел твердые заказы - в частности, с "Аэрофлотом". И, к сожалению, с неудачными поставками в Лаос и Индонезию. У МС-21, с проведенным МАКСом, практически 200 твердых заказов. При том, что сертификат еще не получил, и дай бог получит в следующем году", - сказал Мантуров.