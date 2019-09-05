В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей

КИЕВ/МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось во Львовской области Украины, в котором погиб гражданин Германии и пострадали 13 человек, 11 из них - дети, сообщает пресс-центр Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось во Львовской области Украины, в котором погиб гражданин Германии и пострадали 13 человек, 11 из них - дети, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

"На автодороге Киев-Чоп возле села Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса (перевозил 49 человек, из них 45 детей), в результате чего погиб один человек (водитель микроавтобуса, гражданин Германии) и пострадали 13 человек (из них 11 детей 2005 - 2009 годов рождения), которые госпитализированы", - говорится в сообщении Госслужбы в четверг.

Сообщается, что от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекались 20 человек и пять единиц техники.

Пресс-служба управления полиции Львовской области уточнила, что в результате аварии пострадали 14 человек, из них 12 детей. По предварительным данным правоохранителей, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом и легковым автомобилем.

"От полученных травм водитель Mercedes Vito погиб на месте происшествия… В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализировали 12 детей 10-12 лет и двух водителей автобуса. Водитель Volkswagen Jetta не пострадал", - говорится в сообщении.