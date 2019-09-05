Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T09:56Z
https://ria.ru/20190905/1558324414.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/104587/46/1045874618_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_7ac68506c23364481318a4f024dd00ab.jpg
РИА Новости

В ДТП во Львовской области пострадали более десяти детей

08:21 05.09.2019 (обновлено: 09:56 05.09.2019)
146
© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
КИЕВ/МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось во Львовской области Украины, в котором погиб гражданин Германии и пострадали 13 человек, 11 из них - дети, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"На автодороге Киев-Чоп возле села Дидилов Каменка-Бугского района произошло столкновение микроавтобуса, легкового автомобиля и пассажирского автобуса (перевозил 49 человек, из них 45 детей), в результате чего погиб один человек (водитель микроавтобуса, гражданин Германии) и пострадали 13 человек (из них 11 детей 2005 - 2009 годов рождения), которые госпитализированы", - говорится в сообщении Госслужбы в четверг.
Сообщается, что от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям привлекались 20 человек и пять единиц техники.
Пресс-служба управления полиции Львовской области уточнила, что в результате аварии пострадали 14 человек, из них 12 детей. По предварительным данным правоохранителей, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом и легковым автомобилем.
"От полученных травм водитель Mercedes Vito погиб на месте происшествия… В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализировали 12 детей 10-12 лет и двух водителей автобуса. Водитель Volkswagen Jetta не пострадал", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Вчера, 16:39РИА Новости
В Сочи арестовали лишенного прав водителя после ДТП с машиной скорой помощи
001300
Обсудить 0
Львовская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Каски рабочих
В Кузбассе на шахте погиб проходчик
РИА
Новости
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Россия и Малайзия ведут переговоры о возможной закупке партии новых МиГ-35
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
МС-21 имеет около 200 твердых заказов, заявил Мантуров
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР обвинили ВСУ в одном нарушении перемирия за сутки
Лента
новостей
Вид на город Кабул в Афганистане
В Кабуле прогремел взрыв в районе с правительственными зданиями
На площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия предложила Индии межправсоглашение на постройку шести подлодок
Пожарная машина в Афинах
Более 100 пожарных, добровольцы и авиация тушат пожар в окрестностях Афин
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
Серийное производство легкого вертолета Ка-62 запустят до конца года
Международный аэропорт Воронеж
Рейс Воронеж-Пулково совершит аварийную посадку из-за неисправности
Останки древних животных
В Красноярске нашли кости животных эпохи палеолита
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Магадане будут судить подбросивших наркотики полицейских
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Якутия и "Алроса" заключили на ВЭФ соглашение о газификации города Удачный
Президент ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
Белозеров пригласил Иванова прокатиться на беспилотном поезде в 2021 году
Премьер-министр Малайзии Махатхир
Малайзия не стремится к участию в военных учениях в регионе, заявил премьер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58Число пострадавших при взрыве в Кабуле превысило 30 человек, сообщили СМИ
09:54Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
Лента новостейМолния