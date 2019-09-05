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РИА Новости
Восточный экономический форум

Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели

08:20 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - МОСКВА, - РИА Новости/Прайм. Вариант четырёхдневной рабочей недели может не устроить самих россиян, так как пока возможность заработка для них важнее увеличения свободного времени, заявил глава РСПП Александр Шохин в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени", - считает он.
"Есть альтернативы - свободное время, либо доходы, если человеку предоставить возможность работать три или четыре дня в неделю, не факт, что он будет отдыхать, займётся чем-то ещё, может быть, начнёт подрабатывать, и тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, мы на самом желе нагрузим этих же людей", - пояснил глава РСПП.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ряд экспертов и официальных лиц высказывали сомнения в возможности введения такой практики в ближайшем будущем. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ говорил, что реальную дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю в РФ вести пока рано, ее можно начать при повышении реальных доходов населения и производительности труда.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Вчера, 09:10Восточный экономический форум
Орешкин назвал условия для начала дискуссии о четырехдневной рабочей неделе
Тем не менее, проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели вошло в единый план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) на второе полугодие 2019 года.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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