Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - МОСКВА, - РИА Новости/Прайм. Вариант четырёхдневной рабочей недели может не устроить самих россиян, так как пока возможность заработка для них важнее увеличения свободного времени, заявил глава РСПП Александр Шохин в беседе с РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

"В нынешней ситуации, когда реальные располагаемые доходы россиян не растут уже шесть лет, для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени", - считает он.

"Есть альтернативы - свободное время, либо доходы, если человеку предоставить возможность работать три или четыре дня в неделю, не факт, что он будет отдыхать, займётся чем-то ещё, может быть, начнёт подрабатывать, и тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, мы на самом желе нагрузим этих же людей", - пояснил глава РСПП.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ряд экспертов и официальных лиц высказывали сомнения в возможности введения такой практики в ближайшем будущем. В частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах ВЭФ говорил, что реальную дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю в РФ вести пока рано, ее можно начать при повышении реальных доходов населения и производительности труда.

Тем не менее, проведение консультаций по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели вошло в единый план первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) на второе полугодие 2019 года.