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РИА Новости
Восточный экономический форум

РЭЦ: в Китай растет экспорт продукции глубокой переработки

08:18 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев. Архивное фото
О том какую работу сегодня ведет Российский экспортный центр, какой потенциал у электронной торговли, когда стартует новый контейнерный проект в Китае рассказал в рамках Восточного экономического форума в интервью РИА Новости глава РЭЦ Андрей Слепнев.
- Китай – наш стратегический партнер. Как развивается экспорт в эту страну, что могут предложить китайским потребителям регионы ДФО?
- Китай сегодня – важное направление, главный торговый партнер России. По итогам прошлого года товарооборот России и Китая превысил 100 миллиардов долларов. Несырьевой неэнергетический экспорт составил 12 миллиардов долларов.
Из последних трендов - нарастающие поставки рыбы и морепродуктов. Здесь мы видим положительную динамику - рост на десятки процентов по итогам первого полугодия. Все это говорит о том, что поставки рыбы являются мощным драйвером экспорта агропромышленного комплекса, это подтверждает и статистика - плюс 19% к прошлому году. Мы видим, что интерес к поставкам российской рыбы и морепродуктов очень высок. Это ключевая позиция в экспорте АПК в Китай. В рамках программ по экспортному развитию промышленного сектора уже сегодня предусмотрены существенные финансовые средства на поддержку экспортных проектов. Рассчитываем, что значительные ресурсы в рамках механизмов господдержки будут инвестированы в углубление рыбопереработки.
Кроме того, РЭЦ сейчас активно работает по развитию электронных площадок и по продвижению российских брендов. Мы нацелены на то, чтобы помочь нашим компаниям выходить на рынок не с сырьевым биржевым товаром, а с товаром с высоким уровнем добавленной стоимости, обладающие хорошо узнаваемым брендом. Тем более, у нас есть огромный потенциал, особенно в плане продвижения экологических брендов, поскольку российская рыбная продукция – натуральная, выращенная в естественных условиях.
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Что касается других наших позиций, то это, конечно, товары лесопереработки. В частности, один из крупнейших проектов на площадке Краслесинвеста, который сопровождается ВЭБ.РФ. Есть и другие, не такие гигантские, более компактные, но также создающие серьезный тренд по углублению лесопереработки.
Еще одна серьезная сфера, обладающая высоким экспортным потенциалом,- конечно химия. Мы сегодня подписали соглашение с Сибуром по взаимодействию в реализации целого ряда крупнейших проектов.
Кроме того, Группа РЭЦ поддержит крупный химический проект в Амурской области.
Подписанное на полях ВЭФ соглашение, в частности, предусматривает оказание кредитно-гарантийной и страховой поддержки со стороны АО "ЭКСАР" и АО РОСЭКСИМБАНК (входят в Группу РЭЦ) проекту по созданию производства метанола в городе Сковородино, Амурской области, продукция которого планируется экспортировать в страны АТР.
Размер инвестиций составит порядка 700 миллионов долларов.
Безусловно, это мощнейшее предприятие, которое будет поставлять свою продукцию в Китай и азиатский рынок, и внесет существенный вклад в развитие экспорта.
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Осуществляется экспорт химических товаров по широкой номенклатуре - калийные и смешанные удобрения, полимеры, синтетический каучук, нефтехимические полупродукты, компоненты ядерного топлива, востребованы и продукция маштеха, ЛПК.
Мы видим серьезный потенциал для взаимодействия в сфере развития городской среды, включая решения в области программного обеспечения ("умный город", управления транспортными потоками, парковочными пространствами и т.д.), в части экспорта российских строительных технологий и высокотехнологичных стройматериалов, а также в фармацевтической области, авиастроении и других отраслях.
Особое внимание необходимо уделять взаимодействию между нашими странами в финансовой сфере. Учитывая, что Группа Российского экспортного центра предоставляет комплексные решения по экспортной поддержке, включая услуги российского экспортного кредитного агентства ЭКСАР и экспортно-импортного банка – РОСЭКСИМБАНК – это работа для нас также имеет серьезное значение.
- Вторая китайская международная импортная выставка состоится в Шанхае с 5 по 10 ноября. Как РЭЦ готовится к мероприятию?
- Российский экспортный центр выступает организатором отраслевой выставочной экспозиции и деловой программы участия российских компаний. Масштабная экспозиция будет представлена на площади 1000 квадратных метров и станет центральным местом для проведения мероприятий деловой программы, церемоний подписания соглашений, презентаций и встреч с представителями китайских компаний.
Мы ведем активную работу по наполнению выставочных площадей и формированию экспозиции российских предприятий на ЭКСПО. На сегодняшний день получены около 50 заявок от российских агропромышленных компаний. Уверен, что количество экспортеров будет только увеличиваться.
Помимо аграрного стенда будем обязательно проводить бизнес-мэтчинг - то есть организовывать прямые контакты между предпринимателями. Это - отдельное направление наших усилий, с тем чтобы поддержать компании и обеспечить им по нескольку десятков специальных встреч.
Состоятся также мастер-классы, гастрономические сеты и дегустация блюд российской кухни с ведущими российскими шеф-поварами "Discover Russian Cuisine. Shanghai".
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- Как сегодня развивается проект по контейнерным железнодорожным поставкам российской продукции в Китай?
- РЭЦ давно и системно работает над формированием специальных экспортных маршрутов, которые ускоряют доставку грузов, что особенно важно для скоропортящихся товаров, например, продуктов питания. Выстраивание инфраструктуры способствует развитию экономик регионов, вовлеченных в экспортный процесс. Создание регулярного графика контейнерных поездов из Сибирского, Центрального, Южного, Приволжского, Уральского федеральных округов – одна из приоритетных задач РЭЦ. Сегодня маршруты уже действуют из московского региона, Краснодарского края, Новосибирской области. Наибольшим спросом пользуется российская сельскохозяйственная и пищевая продукция, бытовая химия. Также наблюдается активный интерес к продукции деревообработки.
Отправка товаров железной дорогой делает возможной доставку груза потребителям в КНР в два-три раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости. Такой формат позволяет экспортерам рационально распределить финансовые средства и значительно упростить процедуру оформления грузов, завершив все формальности уже на железнодорожном терминале, а предлагаемые российской и китайской сторонами варианты пунктов назначения учитывают расширяющуюся географию поставок в Китай.
На полях ВЭФ мы объявили о запуске важного проекта в сфере АПК совместно с "РЖД Логистика" "Славтранс-Сервис", ООО "ФВК Север". Мы договорились о совместной работе по развитию экспорта продукции российского агропромышленного комплекса в Китай с помощью ускоренных рефрижераторных контейнерных поездов (агроэкспрессов), а также проработали основные маршруты доставки из крупных терминально-складских комплексов - со станции Селятино (Московская обл.) и со станции Ворсино (Калужская обл.) до города Чэнду. Первый агроэкспресс будет отправлен в КНР в самое ближайшее время.
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Доставка готовой пищевой продукции непосредственно в Китай по сравнению с традиционным морским путем позволяет значительно сократить срок доставки и ощутимо снизить совокупные транспортные расходы российских экспортеров, открыть новые региональные рынки Китая, получив хорошее конкурентное преимущество перед европейскими и американскими экспортерами, работающими только через китайские морские порты. Одновременно Агроэкспресс открывает новые возможности для китайских экспортеров, поставляющих свою продукцию на российский рынок в режиме обратной загрузки.
- В разговоре о Китае нельзя не коснуться темы электронной торговли? Как развивается это направление?
- Благодаря партнерству с китайской научно-технической компанией Epinduo на площадке Tmall Food & Fresh появится национальный магазин российских товаров. Об этом проекте мы объявили на ВЭФ-2019. Tmall Food & Fresh – сегмент одной из крупнейших китайских B2C платформ Tmall.com, ориентированный на продажу продовольственной продукции. Национальный флагманский магазин станет площадкой, где производители смогут разместить свой продукт, избежав трудного и длительного процесса открытия собственного магазина. РЭЦ и Epindou будут совместно прорабатывать маркетинговую стратегию магазина, критерии для участия, отбирать компании, чья продукция окажется на виртуальной полке. До конца года предполагается запустить работу магазина и разместить в нем продукцию не менее десяти российских производителей.
Российские товары уже постепенно появляются на крупнейших мировых торговых площадках – это продовольствие, косметика, одежда, игрушки.
Информация о продукции более 170 российских компаний была опубликована на крупнейшей международной оптовой интернет-площадке Alibaba.com и доступна для покупки как в Китае, так и в других странах.
Еще один формат сотрудничества с Alibaba Group – образовательная программа для российских компаний от экспертов Университета Таобао. Первый семинар прошел в июле нынешнего года. По итогам первого этапа мы совместно с коллегами из Alibaba отберем наиболее перспективные компании для участия во втором этапе в формате практического тренинга. Тренинг запланирован на вторую декаду сентября. В дальнейшем мы планируем совместно проработать возможности масштабирования нашего сотрудничества с вовлечением регионов России.
- Есть ли вопросы к российскому законодательству в сфере электронной торговли?
- Безусловно мы на форуме будет затронута эта тематика. Не скажу, что наше законодательство в полной мере позволяет развивать международную электронную торговлю. У нас есть ряд проблем: например, подтверждение нулевой ставки НДС. Когда предприятие поставляет продукцию в адрес частного потребителя, подтвердить ноль процентов НДС очень сложно. У экспортеров возникают сложности, если потребуется возврат или обмен товаров, так как у экспортер появляются риски попасть на валютный контроль. Есть ещё много технических вопросов. Ну и конечно в целом логистика, досмотры, оформление. Поскольку РЭЦ ответственный за федеральный проект по системным мерам в развитии экспорта, мы готовим новую редакцию дорожной карты по поддержке экспорта. И темы электронной торговли там будет одной из центральных.
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