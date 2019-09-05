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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россия и Малайзия ведут переговоры о возможной закупке партии новых МиГ-35

08:14 05.09.2019 (обновлено: 08:15 05.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия ведет с Россией переговоры о возможном обновлении своего парка истребителей по схеме, когда Куала-Лумпур возвращает Москве устаревшие модели стоявшей на вооружении российской техники и закупает партию МиГ-35, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр страны Махатхир Мохамад.
"Кредит был бы очень полезным, но нужно учитывать, чтобы проценты по кредиту были невысокими, как и выплаты. Старые самолёты сложно продать, поэтому мы должны всерьёз рассматривать предложение, согласно которому можно было бы вернуть старые самолёты", - сказал он.
"Пока это программа. Были переговоры, но не с российским правительством, а с компаниями. Мы изучаем их предложение по возвращению старых МиГ-ов и закупке новых моделей МиГ-35, но даже в этом случае нам придётся выплатить большую сумму. А Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% на образование. Переговоры продолжаются", - добавил он.
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.
Президент РФ Владимир Путин
06:01Восточный экономический форум
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин
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Восточный экономический форумМиГ-35МалайзияРоссияВ мире
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