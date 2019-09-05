Проект реактора МБИР имеет заказы на годы вперед, заявили в"Росатоме"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Проект строящегося в России самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР уже обеспечен заказами на годы вперед, в том числе со стороны зарубежных компаний, сообщил генеральный директор АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") Павел Зайцев.

Выступая в четверг на Восточном экономическом форуме-2019, Зайцев напомнил, что реактор МБИР, строящийся на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020-х годов.

"На МБИРе уже есть заказчики на годы вперед", - сказал Зайцев.

Считается, что многоцелевой реактор МБИР обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Уникальные технические характеристики МБИР мощностью 150 мегаватт позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.

На базе МБИР будет создан международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.