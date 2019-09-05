Скворцова сообщила о высокой смертности трудоспособного населения в ДВФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Смертность трудоспособного населения в Дальневосточном федеральном округе выше среднего показателя по России на 21%, основная причина высокий уровень потребления алкоголя, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Если говорить о Дальневосточно федеральном округе, то общая смертность примерно соответствует среднероссийскому уровню, даже несколько ниже, но Дальневосточный округ имеет особую структуру населения и преобладающей в структуре является трудоспособное население. Если мы посмотрим смертность у лиц трудоспособного возраста, то мы видим, что она выше среднероссийского уровня на 21%",- сказала Скворцова на сессии "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока" на ВЭФ.
Она отметила, что от внешних причин в ДВФО умирают на 60% больше, чем в среднем по России, от социальных инфекций, таких как туберкулез, в 2 раза больше.
"Основная причина высокая алкоголизация. Мы гордимся тем, что за последние годы мы в два раза уменьшили потребление на душу населения... Но эта благостная картина, позитивная тенденция не равномерно распространения по стране", - пояснила Скворцова.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.