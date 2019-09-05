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РИА Новости
Восточный экономический форум

Скворцова сообщила о высокой смертности трудоспособного населения в ДВФО

07:56 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Смертность трудоспособного населения в Дальневосточном федеральном округе выше среднего показателя по России на 21%, основная причина высокий уровень потребления алкоголя, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Если говорить о Дальневосточно федеральном округе, то общая смертность примерно соответствует среднероссийскому уровню, даже несколько ниже, но Дальневосточный округ имеет особую структуру населения и преобладающей в структуре является трудоспособное население. Если мы посмотрим смертность у лиц трудоспособного возраста, то мы видим, что она выше среднероссийского уровня на 21%",- сказала Скворцова на сессии "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока" на ВЭФ.
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Она отметила, что от внешних причин в ДВФО умирают на 60% больше, чем в среднем по России, от социальных инфекций, таких как туберкулез, в 2 раза больше.
"Основная причина высокая алкоголизация. Мы гордимся тем, что за последние годы мы в два раза уменьшили потребление на душу населения... Но эта благостная картина, позитивная тенденция не равномерно распространения по стране", - пояснила Скворцова.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумДальний ВостокВероника СкворцоваРоссияОбщество
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