Скворцова сообщила о высокой смертности трудоспособного населения в ДВФО

"Если говорить о Дальневосточно федеральном округе, то общая смертность примерно соответствует среднероссийскому уровню, даже несколько ниже, но Дальневосточный округ имеет особую структуру населения и преобладающей в структуре является трудоспособное население. Если мы посмотрим смертность у лиц трудоспособного возраста, то мы видим, что она выше среднероссийского уровня на 21%",- сказала Скворцова на сессии "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока" на ВЭФ.