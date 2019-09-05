"Роснефть" предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
"Роснефть" предлагает японским партнёрам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии", - приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.