"Роснефть" предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.