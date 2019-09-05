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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Роснефть" предлагает Японии участие в 15 перспективных проектах

08:28 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. "Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии, сообщил глава нефтекомпании Игорь Сечин, выступая на круглом столе с представителями японского бизнеса на полях Восточного экономического форума.
"Роснефть" предлагает японским партнёрам участие в 15 перспективных проектах в разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии", - приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВосточный экономический форумРоснефтьИгорь СечинВладивостокЯпонияРоссияЭкономика
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