Четверо рабочих и водитель пострадали при столкновении грузовиков на МКАД

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Четверо дорожных рабочих и водитель пострадали при столкновении трех грузовых машин на МКАД на востоке Москвы, движение ограничено по двум полосам, сообщил РИА представитель экстренных служб столицы.

"На 102 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков с последующим наездом на группу дорожных рабочих", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП пострадали четверо дорожных рабочих и водитель одной из машин. Движение транспорта на аварийном участке ограничено по двум полосам из пяти. Обстоятельства ДТП выясняются.