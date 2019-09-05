Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T07:46Z
https://ria.ru/20190905/1558323437.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155772/06/1557720635_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_8235cade705e1d27850c5070674d8945.jpg
РИА Новости

Четверо рабочих и водитель пострадали при столкновении грузовиков на МКАД

07:46 05.09.2019
359
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Четверо дорожных рабочих и водитель пострадали при столкновении трех грузовых машин на МКАД на востоке Москвы, движение ограничено по двум полосам, сообщил РИА представитель экстренных служб столицы.
"На 102 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием трех грузовиков с последующим наездом на группу дорожных рабочих", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадали четверо дорожных рабочих и водитель одной из машин. Движение транспорта на аварийном участке ограничено по двум полосам из пяти. Обстоятельства ДТП выясняются.
000301
Обсудить 0
МКАДМоскваПроисшествия
Рекомендуем
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
РИА
Новости
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Логотип компании BMW
Под Владимиром автомобиль BMW насмерть сбил двух детей
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Самолет СУ-25
Источник рассказал о погибших на Ставрополье пилотах Су-25
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния