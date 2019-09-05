В ФСВТС рассказали о контракте на производство Ка-226 для Индии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Контракт на производство вертолетов Ка-226 в Индии для Минобороны этой страны могут подписать до конца 2019 года, сообщил журналистам в четверг глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Надеемся, что все те технические вопросы, которые у нас существовали, и ценовые в том числе, они, в принципе, уже урегулированы окончательно. Мы надеемся, до конца года выйдем на контрактные переговоры и уже на подписание этих контактов от имени этих СП с Министерством обороны Индии", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
Ранее Шугаев говорил, что локализация производства вертолетов Ка-226 в Индии может достичь 80%.