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РИА Новости

В ФСВТС рассказали о контракте на производство Ка-226 для Индии

07:40 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией "Вертолеты России" на V Восточном экономическом форуме
Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии, представленный компанией "Вертолеты России" на V Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Контракт на производство вертолетов Ка-226 в Индии для Минобороны этой страны могут подписать до конца 2019 года, сообщил журналистам в четверг глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Надеемся, что все те технические вопросы, которые у нас существовали, и ценовые в том числе, они, в принципе, уже урегулированы окончательно. Мы надеемся, до конца года выйдем на контрактные переговоры и уже на подписание этих контактов от имени этих СП с Министерством обороны Индии", - сказал он на Восточном экономическом форуме.
Ранее Шугаев говорил, что локализация производства вертолетов Ка-226 в Индии может достичь 80%.
Наклейка с надписью Make in India на вертолете Ка-226Т, представленном компанией Вертолеты России на V Восточном экономическом форуме
Вчера, 06:43РИА Новости
"Вертолеты России": встреча Путина и Моди может помочь поставкам Ка-226Т
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Дмитрий ШугаевМинистерство обороны ИндииКа-226Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФРоссияИндияВ мире
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