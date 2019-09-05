Центр перспективных ядерных технологий в Приморье откроют через год

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Центр перспективных ядерных технологий на острове Русский в Приморье откроется в сентябре 2020 года, сообщил генеральный директор АО "Наука и инновации" (управляющая компания научного дивизиона госкорпорации "Росатом") Павел Зайцев.

"Центр будет открыт в сентябре следующего года", - сказал Зайцев в четверг на Восточном экономическом форуме-2019.

Ранее в четверг Росатом, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Дальневосточный федеральный университет заключили соглашение о создании на острове Русский международного научно-исследовательского центра перспективных ядерных технологий.

Соглашение предполагает, что на острове Русский будет создан Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий. Центр позволит студентам, аспирантам и ученым Приморского края, а также специалистам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона проводить научные исследования с помощью полноценных цифровых моделей ("цифровых двойников") научно-исследовательских установок госкорпорации "Росатом".