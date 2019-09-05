Япония хочет обсудить с Россией новые бизнес-возможности на Дальнем Востоке

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Япония хочет обсудить с Россией возможности для новых бизнес-направлений на Дальнем Востоке, сказал министр экономики, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, Хиросигэ Сэко.

"Российский Дальний Восток динамично развивается. Хотелось бы обсудить возможности для новых бизнес-направлений", - приводит телеканал NHK слова Сэко, сказанные во время сессии с участием российского министра экономического развития Максима Орешкина на ВЭФ-2019 во Владивостоке.

Глава Минэкономразвития РФ отметил последовательное продвижение экономического сотрудничества двух стран, "плоды которого должны проявиться во внешней торговле, инвестициях и технических разработках".

Со стороны японских бизнесменов прозвучали пожелания улучшить транспортную инфраструктуру и усовершенствовать поддержку компаниям, выходящим на российский рынок.