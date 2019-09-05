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РИА Новости
Восточный экономический форум

Япония хочет обсудить с Россией новые бизнес-возможности на Дальнем Востоке

07:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ТОКИО, 5 сен - РИА Новости. Япония хочет обсудить с Россией возможности для новых бизнес-направлений на Дальнем Востоке, сказал министр экономики, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, Хиросигэ Сэко.
"Российский Дальний Восток динамично развивается. Хотелось бы обсудить возможности для новых бизнес-направлений", - приводит телеканал NHK слова Сэко, сказанные во время сессии с участием российского министра экономического развития Максима Орешкина на ВЭФ-2019 во Владивостоке.
Глава Минэкономразвития РФ отметил последовательное продвижение экономического сотрудничества двух стран, "плоды которого должны проявиться во внешней торговле, инвестициях и технических разработках".
Со стороны японских бизнесменов прозвучали пожелания улучшить транспортную инфраструктуру и усовершенствовать поддержку компаниям, выходящим на российский рынок.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумХиросигэ СэкоМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФЯпонияРоссияЭкономика
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