Генсек ШОС выступил против торговых войн и санкций

ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Ряд стран считают торговые войны и прочие санкционные меры панацеей в решении политических и экономических проблем, ШОС против этих мер, они не способствуют развитию нормальных отношений, заявил в четверг генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.
"Мы против торговых войн, это противоречит мирному характеру нашей организации, деятельность ШОС не направлена против какого-либо государства и международных объединений", - заявил Норов на встрече с журналистами из стран ШОС.
По его словам, "между государствами-членами ШОС отсутствуют торговые войны и санкционные барьеры, мы не собираемся навязывать свои правила, мы их выполняем в рамках ВТО и других международных договоренностей, включая собственные, принятые в рамках ШОС".
"К сожалению, сегодня отдельные государства видят в торговых войнах и прочих санкционных мерах панацею в решении назревших политических и экономических проблем", - отметил Норов.
30 августа, 18:39РИА НовостиГенассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ШОС
Он подчеркнул, что внимание на себя обращает "пренебрежение правовыми нормами экономических взаимоотношений, очевидно, их желание решать проблемы на двустороннем уровне по собственным правилам, да еще под силовым прессингом".
"Убежден, что демонстрация силы посредством ввода санкций не способствуют наращиванию товарооборота и установлению цивилизованных торговых и экономических взаимоотношений в целом", - подчеркнул генсек организации.