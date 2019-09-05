Генсек ШОС выступил против торговых войн и санкций

ПЕКИН, 5 сен – РИА Новости. Ряд стран считают торговые войны и прочие санкционные меры панацеей в решении политических и экономических проблем, ШОС против этих мер, они не способствуют развитию нормальных отношений, заявил в четверг генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

"Мы против торговых войн, это противоречит мирному характеру нашей организации, деятельность ШОС не направлена против какого-либо государства и международных объединений", - заявил Норов на встрече с журналистами из стран ШОС.

По его словам, "между государствами-членами ШОС отсутствуют торговые войны и санкционные барьеры, мы не собираемся навязывать свои правила, мы их выполняем в рамках ВТО и других международных договоренностей, включая собственные, принятые в рамках ШОС".

"К сожалению, сегодня отдельные государства видят в торговых войнах и прочих санкционных мерах панацею в решении назревших политических и экономических проблем", - отметил Норов.

Он подчеркнул, что внимание на себя обращает "пренебрежение правовыми нормами экономических взаимоотношений, очевидно, их желание решать проблемы на двустороннем уровне по собственным правилам, да еще под силовым прессингом".