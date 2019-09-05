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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк видит активную регистрацию самозанятых

07:45 05.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка
Офис Сбербанка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис Сбербанка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк видит активную регистрацию россиян в качестве самозанятых в своем сервисе и призывает распространить этот налоговый режим на всю страну, следует из слов зампреда правления банка Анатолия Попова.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.
"Мы полностью поддерживаем все идеи, связанные с самозанятыми. Но, честно говоря, хотелось бы национального тиража во всех субъектах с 1 января. Потому что мы видим, что продукт востребованный. Надеюсь, что во всех субъектах будут приняты эти решения", - сказал Попов, выступая в ходе Восточного экономического форума.
По словам Попова, Сбербанк запустил в своем приложении возможность регистрации для самозанятых, и на сегодняшний момент в таком статусе зарегистрировалось 30 тысяч человек.
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в июне сообщал, что в рамках эксперимента уже зарегистрировались более 107 тысяч налогоплательщиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумАнатолий ПоповМихаил МишустинСбербанк РоссииФедеральная налоговая служба РФМоскваВладивостокРоссияЭкономика
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