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РИА Новости
Восточный экономический форум

Малайзии долго не давали доступа к уликам по MH17

07:17 05.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17, нет уверенности в том, что они основаны на фактах, заявил в интервью РИА Новости премьер страны Махатхир Мохамад.
"Сейчас они признали, что Малайзия может принимать участие в расследовании. Но это было сделано уже после того, как они представили свои доклады. И мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ, после длительного времени, могут ли они быть действительно основанными на фактах", - сказал он.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
07:03РИА Новости
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, заявляли в Минобороны России.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
07:07Восточный экономический форум
Малайзия готова выслушать доказательства детектива Реша по делу MH17
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Восточный экономический форумМахатхир МохамадMH17. РасследованиеВладимир ПутинМалайзияРоссияУкраинаВ мире
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