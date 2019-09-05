Малайзии долго не давали доступа к уликам по MH17

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17, нет уверенности в том, что они основаны на фактах, заявил в интервью РИА Новости премьер страны Махатхир Мохамад.

"Сейчас они признали, что Малайзия может принимать участие в расследовании. Но это было сделано уже после того, как они представили свои доклады. И мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ, после длительного времени, могут ли они быть действительно основанными на фактах", - сказал он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.