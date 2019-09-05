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РИА Новости

Премьер Малайзии связал поиск виновных по делу MH17 со страховыми выплатами

07:16 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время встречи в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2018
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время встречи в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес РФ по крушению Boeing MH17 вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат, заявил в интервью РИА Новости Премьер Малайзии Махатхир Мохамад.
"Я думаю, что у России сейчас не лучшие отношения (с Западом - ред.). Но с другой стороны, потребность найти виновную страну связана со страховыми выплатами", - сказал премьер.
"Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия - она должна будет выплатить компенсацию за инцидент", - добавил он.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
07:09Восточный экономический форум
Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
07:07Восточный экономический форум
Малайзия готова выслушать доказательства детектива Реша по делу MH17
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Восточный экономический форумМахатхир МохамадMH17. РасследованиеВ мире
Популярные комментарии
Рано или поздно правда выйдет наружу и Украине придется ответить за сбитый ею Боинг.
5 сентября, 08:58
PCProstoy Chitatel
1310100
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