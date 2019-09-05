Премьер Малайзии связал поиск виновных по делу MH17 со страховыми выплатами

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время встречи в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 ноября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес РФ по крушению Boeing MH17 вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат, заявил в интервью РИА Новости Премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

"Я думаю, что у России сейчас не лучшие отношения (с Западом - ред.). Но с другой стороны, потребность найти виновную страну связана со страховыми выплатами", - сказал премьер.

"Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия - она должна будет выплатить компенсацию за инцидент", - добавил он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.