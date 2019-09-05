Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.

"Есть ряд вещей, которые мы не можем принять. В частности, это касается личности людей, которые произвели запуск ракеты. Это очень сложно определить кому бы то ни было, потому что, например, после запуска ракеты установку можно переместить в другое место. Можно установить тип ракеты, по обломкам можно понять какая часть самолета была поражена, но кто стрелял? Нам сложно поверить, что они могут установить кто именно сделал", - сказал премьер в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2019.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.