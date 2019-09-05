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РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Малайзии не верит, что ССГ установила стрелявших по MH17

07:09 05.09.2019 (обновлено: 07:10 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что ему сложно поверить в то, что Совместной следственной группе удалось установить, кто именно стрелял по потерпевшему крушение на востоке Украины Boeing MH17.
"Есть ряд вещей, которые мы не можем принять. В частности, это касается личности людей, которые произвели запуск ракеты. Это очень сложно определить кому бы то ни было, потому что, например, после запуска ракеты установку можно переместить в другое место. Можно установить тип ракеты, по обломкам можно понять какая часть самолета была поражена, но кто стрелял? Нам сложно поверить, что они могут установить кто именно сделал", - сказал премьер в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2019.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, заявляли в Минобороны России.
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Восточный экономический форумМахатхир МохамадMH17. РасследованиеВладимир ПутинМалайзияРоссияУкраинаВ мире
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