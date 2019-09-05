Малайзия готова выслушать доказательства детектива Реша по делу MH17

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия готова выслушать доказательства немецкого детектива Йозефа Реша по делу о катастрофе Boeing MH17, которые не учла Совместная следственная группа, заявил в интервью РИА Новости премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

"Пока наше правительство не связывалось с ним. Но были публикации и слухи о том, что был ещё один самолёт в то же время, в том же месте. Все это порождает сомнения и недоверие к тем свидетельствам и уликам, которые были использованы Совместной следственной группой. Поэтому мы были бы рады выслушать любого, у кого есть данные и свидетельства о том, что случилось", - заявил премьер.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.

Реш, расследовавший по частному заказу катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, повторно обратился с открытым письмом к международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов, он по-прежнему готов публично передать Совместной следственной группе доказательства по делу. При этом он готов рассматривать и другие "прозрачные способы" обнародования имеющейся у него информации.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.