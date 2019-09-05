Малайзия предложила создать нейтральный орган для расследования по MH17

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Для справедливого расследования крушения MH17 необходимо создать нейтральный орган с экспертами из разных стран, заявил в интервью РИА Новости премьер Малайзии Махатхир Мохамад.

"Нам нужен действительно нейтральный орган, который мог бы провести расследование", - сказал премьер.

"Должны быть эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений. И они должны выяснить, что произошло. Но когда расследование ведут стороны, которые пострадали от этой трагедии, естественно, они будут немного предвзятыми", - подчеркнул он.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.