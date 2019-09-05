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РИА Новости

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

07:03 05.09.2019 (обновлено: 09:07 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

"Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными", — добавил он.

По его мнению, нужно создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование.
В то же время Мохамад отметил, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing MH17.
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"Мы не знаем, те доказательства, к которым у нас теперь есть доступ, после длительного времени, могут ли они быть действительно основанными на фактах", — сказал он.
Также он прокомментировал обвинения в адрес России о причастности к трагедии.
По мнению премьера Малайзии, они вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.
"Если вы сможете найти страну, ответственную за трагедию, тогда родственники погибших жертв смогут предъявить свои претензии на страховые выплаты. Конечно, родственники не сомневаются в результатах расследования. Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент", — добавил он.
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Однако Малайзия сомневается, что есть достаточные основания для обвинений в адрес России.
"Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель, я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", - заключил премьер.
Ранее он уже выражал недоверие к выводам международного следствия. Тогда Мохамад заявил, что США, Нидерланды и Австралия в действительности не заинтересованы в том, чтобы установить причины крушения и найти реальных виновников трагедии, а просто решили, что отвечать должна Россия.
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Катастрофа MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги.
Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
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Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Российский МИД называет обвинения ССГ голословными и "вызывающими сожаление", а расследование — предвзятым и однобоким.
Позже Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.
Кроме того, в Минобороны напомнили, что все ракеты, двигатель от одной из которых продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению.
Обломки лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
17 июля, 08:00РИА Новости
Пять лет крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе

Июньские выводы ССГ и ответ России

В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых.
Согласно заявлению, это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing. Им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера.
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
В Москве еще раз отметили, что выводы голословны, и потребовали конкретных доказательств.
В российском МИД заявили, что возникают справедливые вопросы относительно качества работы Совместной следственной группы.
Расследование крушения малайзийского самолёта Boeing 777-200 рейса МН17
28 сентября 2016, 18:32РИА Новости
Ход расследования катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17Международная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии по расследованию катастрофы малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года пока не может назвать конкретных виновных. Предварительные итоги расследования группы и версия концерна "Алмаз-Антей" — в инфографике Ria.ru.
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Махатхир МохамадMH17. РасследованиеВладимир ПутинМалайзияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это было не расследование, а заметание следов.
5 сентября, 07:56
sizif8
9301204
похоже все "суды" одинаковые, как-то видел в интернете, что суд вынес решение на основании мнения "очевидцев" - детей ответчиков, которые никак в деле не участвовали, без статуса свидетелей, так что нормально идет расследование
5 сентября, 07:58
ПВПутин В.В. наш Президент
211128
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