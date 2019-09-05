Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T06:55Z
https://ria.ru/20190905/1558322526.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154949/81/1549498101_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_a46f076a68e0a5d5e2dc8c0443d54988.jpg
РИА Новости

СМИ: миллионы телефонных номеров пользователей Facebook утекли в сеть

06:55 05.09.2019
3532
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Миллионы телефонных номеров пользователей Facebook, в том числе жителей США и Британии, утекли во всемирную сеть, сообщает портал TechCrunch.
В свободном доступе оказалось более 419 миллионов записей о пользователях в различных странах, в том числе 133 миллиона записей живущих в США, 18 миллионов записей британцев и 50 миллионов записей вьетнамцев.
Изначально базу без пароля, находящуюся в свободном доступе, обнаружил специалист из некоммерческой организации в сфере IT GDI Foundation Саньям Джэм. Не сумев идентифицировать создателя базы, он сообщил об этом изданию. Однако работники СМИ также не смогли выяснить, кто собрал такое количество записей и выложил их в интернет. Тем не менее, специалистам TechCrunch удалось связаться с владельцем сервера и отключить базу данных.
Facebook
21 августа, 07:43РИА Новости
Facebook позволит пользователям контролировать данные о них с других сайтов
Каждая запись содержала уникальный ID аккаунта в Facebook и привязанный к нему номер мобильного телефона. В некоторых записях содержалось имя пользователя, его пол и страна нахождения. Специалисты издания проверили ряд записей, сопоставив номер пользователя с его ID в соцсети.
При этом в компании Facebook заявили, что у них "нет доказательств" того, что аккаунты пользователей были взломаны, и подчеркнули, что телефонные номера были взяты из открытых учетных записей до того, как компания изменила настройки конфиденциальности в прошлом году. По словам представителя Facebook, данные довольно старые, поскольку для их сбора нужна была специальная функция, а именно поиск других пользователей по телефонному номеру. Эта функция сейчас недоступна.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).
Марк Цукерберг
14 апреля, 04:32РИА Новости
СМИ: акционеры Facebook хотят отправить в отставку Цукерберга
260012
Обсудить 2
Марк ЦукербергВеликобританияСШАFacebook, Inc.В мире
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Русский писатель Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту. Мещерское Московской губернии, 1910 год
ВЦИОМ назвал самых известных среди россиян "бородачей"
Лента
новостей
Ремень безопасности
Депутат предложил запретить блокираторы замков ремней безопасности
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО
Трудовая книжка
Эксперты рассказали, в какой сфере проще трудоустроиться без опыта работы
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Появились спутниковые снимки С-400, развернутых в Турции
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния