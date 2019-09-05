СМИ: миллионы телефонных номеров пользователей Facebook утекли в сеть

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Миллионы телефонных номеров пользователей Facebook, в том числе жителей США и Британии, утекли во всемирную сеть, сообщает портал Миллионы телефонных номеров пользователей Facebook, в том числе жителей США и Британии, утекли во всемирную сеть, сообщает портал TechCrunch

В свободном доступе оказалось более 419 миллионов записей о пользователях в различных странах, в том числе 133 миллиона записей живущих в США, 18 миллионов записей британцев и 50 миллионов записей вьетнамцев.

Изначально базу без пароля, находящуюся в свободном доступе, обнаружил специалист из некоммерческой организации в сфере IT GDI Foundation Саньям Джэм. Не сумев идентифицировать создателя базы, он сообщил об этом изданию. Однако работники СМИ также не смогли выяснить, кто собрал такое количество записей и выложил их в интернет. Тем не менее, специалистам TechCrunch удалось связаться с владельцем сервера и отключить базу данных.

Каждая запись содержала уникальный ID аккаунта в Facebook и привязанный к нему номер мобильного телефона. В некоторых записях содержалось имя пользователя, его пол и страна нахождения. Специалисты издания проверили ряд записей, сопоставив номер пользователя с его ID в соцсети.

При этом в компании Facebook заявили, что у них "нет доказательств" того, что аккаунты пользователей были взломаны, и подчеркнули, что телефонные номера были взяты из открытых учетных записей до того, как компания изменила настройки конфиденциальности в прошлом году. По словам представителя Facebook, данные довольно старые, поскольку для их сбора нужна была специальная функция, а именно поиск других пользователей по телефонному номеру. Эта функция сейчас недоступна.