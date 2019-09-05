Дожди в Якутии потушили за сутки более 50 лесных пожаров в зоне контроля

ЯКУТСК, 5 сен – РИА Новости. Дожди в Якутии за сутки погасили более 50 лесных пожаров в зоне контроля, работы по тушению проводятся в трех районах, где локализованы три очага, сообщает пресс-служба министерства экологии региона.

"По оперативным данным на 5 сентября, за прошедшие сутки в Якутии ликвидированы 53 пожара в зоне контроля… под постоянным наблюдением находятся 106 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 1191 гектара", - говорится в сообщении.

Идет тушение четырех лесных пожаров, из них один действующий (в Верхоянском районе). Локализованы три пожара в Абыйском, Эвено-Бытантайском и Верхоянском районах. Огнем пройдены 407 гектаров.