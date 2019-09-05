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РИА Новости

В Хабаровском крае выросло число населенных пунктов, подтопленных паводком

06:25 05.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Число подтопленных паводком населенных пунктов в Хабаровском крае, где действует режим ЧС, увеличилось с 73 до 79, сообщает ГУ МЧС по региону в четверг.
"В зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 79 населенных пунктах. В 49 из них отмечается подтопление 213 частных жилых домов и 888 приусадебных участков", - говорится в информации.
Правительство Хабаровского края уточняет, что в общей сложности подтоплено 1984 дачи, 99 участков дорог.
"По состоянию на утро четверга, гребень уже миновал село Троицкое в Нанайском районе и сейчас движется к Комсомольску-на-Амуре. Через 3-4 дня "большая вода" подойдет к городу с отметками в 820-850 сантиметров. Как сообщает мэрия Комсомольска-на-Амуре, сейчас уровень воды в городской черте поднялся до 782 сантиметров. Подтоплено 106 домов частного сектора и 308 приусадебных участков. В четырех пунктах временного размещения находится 33 человек",- сообщает правительство Хабаровского края.
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