В Хабаровском крае выросло число населенных пунктов, подтопленных паводком

ХАБАРОВСК, 5 сен - РИА Новости. Число подтопленных паводком населенных пунктов в Хабаровском крае, где действует режим ЧС, увеличилось с 73 до 79, сообщает ГУ МЧС по региону в четверг.

"В зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 79 населенных пунктах. В 49 из них отмечается подтопление 213 частных жилых домов и 888 приусадебных участков", - говорится в информации.

"По состоянию на утро четверга, гребень уже миновал село Троицкое в Нанайском районе и сейчас движется к Комсомольску-на-Амуре. Через 3-4 дня "большая вода" подойдет к городу с отметками в 820-850 сантиметров. Как сообщает мэрия Комсомольска-на-Амуре, сейчас уровень воды в городской черте поднялся до 782 сантиметров. Подтоплено 106 домов частного сектора и 308 приусадебных участков. В четырех пунктах временного размещения находится 33 человек",- сообщает правительство Хабаровского края.