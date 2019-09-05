Захарова: США постоянно вмешиваются во внутренние дела Китая и России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. США регулярно вмешиваются во внутренние дела Китая и Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с молодыми дипломатами на полях Восточного экономического форума.
"Мы наблюдаем это вмешательство регулярно с разной степенью активности, с использованием разных технологических возможностей. Мы об этом говорим постоянно, мы наблюдаем аналогичную картину и в отношении Китая. Мы знаем целый ряд вопросов по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая", - сказала Захарова, отвечая на вопрос китайского представителя.
Она отметила, что США выступают с подобными заявлениями, как только им нужно показать свое доминирование в отношениях с Китаем. "Мы это наблюдаем и констатируем", - подчеркнула Захарова.
Представитель МИД РФ добавила, что России и Китаю в данной ситуации нужно занять принципиальную позицию о недопустимости вмешательства кого-то ни было в чьи-либо внутренние дела.