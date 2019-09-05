Захарова: США постоянно вмешиваются во внутренние дела Китая и России

"Мы наблюдаем это вмешательство регулярно с разной степенью активности, с использованием разных технологических возможностей. Мы об этом говорим постоянно, мы наблюдаем аналогичную картину и в отношении Китая. Мы знаем целый ряд вопросов по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая", - сказала Захарова, отвечая на вопрос китайского представителя.