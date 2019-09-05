ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия заинтересована в получении доступа к российским технологиям, в том числе космическим, заявил премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы весьма заинтересованы в получении доступа к российским технологиям и, в особенности, к космическим технологиям. Со своей стороны, мы можем способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии", - сказал Мохамад в четверг на встрече с Путиным, состоявшейся на полях Восточного экономического форума.

Малайзия, по его словам, всегда старается сохранить баланс интересов для тех стран, которые заинтересованы в инвестициях. "В прошедший период у нас инвестиции в основном шли из западных стран, сейчас инвестиции в основном идут из Китая, и мы считаем, что для России было бы тоже интересно данное направление. Я надеюсь, что в ходе данной встречи мы можем определить области для нашего сотрудничества", - добавил малайзийский лидер.

Он поблагодарил президента РФ за приглашение на ВЭФ. "Это очень важно для нас, так как мы хотели бы сотрудничать не только с европейской частью России, но также с ее восточной частью", - уточнил Мохамад.