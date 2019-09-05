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РИА Новости
Восточный экономический форум

Малайзия заинтересована в получении доступа к российским технологиям

06:06 05.09.2019 (обновлено: 06:14 05.09.2019)
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© AP Photo / Daniel ChanМалайзия
Малайзия
© AP Photo / Daniel Chan
Малайзия. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Малайзия заинтересована в получении доступа к российским технологиям, в том числе космическим, заявил премьер-министр этой страны Махатхир Мохамад на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы весьма заинтересованы в получении доступа к российским технологиям и, в особенности, к космическим технологиям. Со своей стороны, мы можем способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии", - сказал Мохамад в четверг на встрече с Путиным, состоявшейся на полях Восточного экономического форума.
Малайзия, по его словам, всегда старается сохранить баланс интересов для тех стран, которые заинтересованы в инвестициях. "В прошедший период у нас инвестиции в основном шли из западных стран, сейчас инвестиции в основном идут из Китая, и мы считаем, что для России было бы тоже интересно данное направление. Я надеюсь, что в ходе данной встречи мы можем определить области для нашего сотрудничества", - добавил малайзийский лидер.
Он поблагодарил президента РФ за приглашение на ВЭФ. "Это очень важно для нас, так как мы хотели бы сотрудничать не только с европейской частью России, но также с ее восточной частью", - уточнил Мохамад.
"Мы уверены в том, что мы можем наладить хорошие взаимоотношения с восточной частью России, потому что мы видим потенциал в развитии торговых отношений с этой частью страны", - заявил премьер, отметив, что хотел бы услышать мнение участников форума по этому вопросу.
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06:01Восточный экономический форум
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Восточный экономический форумЭкономикаМахатхир МохамадВладимир ПутинМалайзияРоссия
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