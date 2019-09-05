Эксперты рассказали, в какой сфере проще трудоустроиться без опыта работы

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Вакансии инженера и ассистента основного специалиста являются самыми доступными для выпускников вузов без опыта работы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.
Инженеров без опыта готов принять в штат каждый восьмой работодатель, ассистентов основных специалистов - каждый десятый. Девять процентов российских компаний готовы предоставить выпускникам вакансии менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, а шесть процентов работодателей - IT-специалиста или учителя.
При этом пять процентов компаний могут предложить молодым специалистам трудоустройство на любые начальные позиции. Четыре процента работодателей готовы предоставить выпускникам вакансии оператора call-центра или администратора. Такое же число компаний готово принять молодых специалистов на различные позиции с обучением.
Для начинающих поваров и юристов открыты двери трех процентов работодателей, два процента компаний готовы предоставить выпускникам вакансии бухгалтера, экономиста, водителя и фармацевта.
В целом две трети (65%) российских работодателей готовы принять на работу выпускников вузов без опыта работы. При этом не предоставляют рабочие места недавним студентам всего 23% компаний.