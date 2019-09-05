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РИА Новости
Восточный экономический форум

Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин

06:01 05.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.
"Малайзия - наш приоритетный партнёр в Азии. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно", - сказал российский лидер.
Он выразил надежду, что встречи в рамках ВЭФ будут полезными и интересными для малазийский партнёров.
"Рад возможности поговорить и о двусторонних отношениях на полях этого мероприятия", - добавил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМахатхир МохамадВладимир ПутинМалайзияРоссияЭкономика
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