Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин

ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.
"Малайзия - наш приоритетный партнёр в Азии. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно", - сказал российский лидер.
Он выразил надежду, что встречи в рамках ВЭФ будут полезными и интересными для малазийский партнёров.
"Рад возможности поговорить и о двусторонних отношениях на полях этого мероприятия", - добавил Путин.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.