Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин

ОСТРОВ РУССКИЙ, 5 сен - РИА Новости. Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.

"Малайзия - наш приоритетный партнёр в Азии. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно", - сказал российский лидер.

Он выразил надежду, что встречи в рамках ВЭФ будут полезными и интересными для малазийский партнёров.

"Рад возможности поговорить и о двусторонних отношениях на полях этого мероприятия", - добавил Путин.