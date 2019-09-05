Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос расследования крушения Boeing MH17 на востоке Украины.

"Если зайдёт речь, конечно. Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас. Сейчас Малайзия вовлечена в расследование, посмотрим, что будет дальше", - сказал он в интервью РИА Новости в преддверии переговоров с Путиным, которые проходят в четверг во Владивостоке на полях ВЭФ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.