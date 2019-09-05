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РИА Новости

Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке

05:38 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад не исключил, что обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос расследования крушения Boeing MH17 на востоке Украины.
"Если зайдёт речь, конечно. Но не думаю, что мы можем как-то повлиять на ситуацию сейчас. Сейчас Малайзия вовлечена в расследование, посмотрим, что будет дальше", - сказал он в интервью РИА Новости в преддверии переговоров с Путиным, которые проходят в четверг во Владивостоке на полях ВЭФ.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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Совместная следственная группа, которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны, расследование предвзято и однобоко. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, заявляли в Минобороны России.
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Махатхир МохамадMH17. РасследованиеВладимир ПутинМалайзияРоссияУкраинаВ мире
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