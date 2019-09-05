Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу "дочки"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей "дочки", но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы пока этой темой не занимались", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Греф добавил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. "Мы готовы к продаже", - заключил глава Сбербанка.