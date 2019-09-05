Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T05:31Z
https://ria.ru/20190905/1558321913.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/32/1555363216_0:71:2487:1471_1036x0_80_0_0_85b18808e495e7565219587222559d13.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Сбербанк готов обсудить с властями Украины продажу "дочки"

05:31 05.09.2019
778
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России"
Логотип ПАО Сбербанк России
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Логотип ПАО "Сбербанк России". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Сбербанк пока не налаживал диалог с властями Украины по поводу продажи своей "дочки", но видит перспективы и готов к продаже, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы пока не налаживали никакой диалог, потому что там, собственно, субъект только-только возник, правительство только сформировано, поэтому мы пока этой темой не занимались", - сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
Греф добавил, что Сбербанк видит перспективы такой продажи. "Мы готовы к продаже", - заключил глава Сбербанка.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка
01:30Восточный экономический форум
Сбербанк может участвовать в проекте дороги "Меридиан" как старший кредитор
921021
Обсудить 0
Восточный экономический форумСбербанк РоссииГерман ГрефРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
РИА
Новости
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
В Болгарии экс-министр осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
СПГ-терминал в польском городе Свиноуйсьце
В Польше заявили, что открыты для предложений "Газпрома" по поставкам газа
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
09:15На заседании комиссии ПАСЕ обсудят доклад о положении крымских татар
09:12"Черные ящики" разбившегося Су-25 доставили в Москву для расшифровки
09:10Свыше 7,5 тысячи человек трудоустроят на верфи "Звезда" к 2023 году
Лента новостейМолния