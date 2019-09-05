СМИ: глава автоконцерна Nissan вернет часть доходов от акций

Автоконцерн выяснил, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, которое провел автоконцерн, таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве компании. Вопрос будет рассматриваться на совете директоров компании.