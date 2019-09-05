СМИ: глава автоконцерна Nissan вернет часть доходов от акций

ТОКИО, 5 сен – РИА Новости. Глава японского автоконцерна Nissan Хирото Саикава пообещал вернуть часть доходов от акций после того, как в СМИ попала информация о получении им завышенного дохода, сообщила телекомпания NHK.
Автоконцерн выяснил, что шесть лет назад Саикава скорректировал дату получения дохода от акций на день после повышения их курса. В результате этой операции он получил на 47 миллионов иен (около 440 тысяч долларов) больше, чем должен был. Как выяснилось в ходе внутреннего расследования, которое провел автоконцерн, таким образом повышали свои доходы от акций компании еще несколько человек в руководстве компании. Вопрос будет рассматриваться на совете директоров компании.
Сам же Саикава считает, что проблема лежит в области управления и пообещал вернуть разницу.
"Стало известно, что в управлении и делопроизводстве были проблемы. Я приношу свои извинения за беспокойство и считаю, что разницу (между полученным доходом) и тем, который должен был быть в случае правильного оформления формальностей, необходимо вернуть в компанию. Я так и намерен поступить", - сказал Саикава журналистам в четверг.
С конца прошлого года автоконцерн сотрясает череда скандалов, связанных с арестом и выявленными нечистоплотными финансовыми операциями бывшего президента совета директоров компании Карлоса Гона. Идет следствие.