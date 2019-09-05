Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T05:04Z
https://ria.ru/20190905/1558321723.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153270/87/1532708721_0:0:3214:1808_1036x0_80_0_0_014bb98fe0d255032177e86d2216ed6d.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Премьер Малайзии заявил, что был бы рад визиту Путина

05:04 05.09.2019
322
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью РИА Новости, что был бы рад принять президента России Владимира Путина в своей стране.
"Мы были бы очень рады принять президента Путина, это стало бы продолжением диалога, который мы ведем", - сказал премьер-министр в преддверии встречи с Путиным, которая пройдет позднее в четверг на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
05:02РИА Новости
Ушаков не знает, будут ли Путин и премьер Малайзии обсуждать МН17
1200002
Обсудить 0
Восточный экономический форумМахатхир МохамадВладимир ПутинМалайзияРоссияВ мире
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Ушаков не знает, будут ли Путин и премьер Малайзии обсуждать МН17
РИА
Новости
Малайзия
Малайзия обсуждает с компаниями из РФ прямые инвестиции в экономику страны
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Лента
новостей
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак назвал планируемый объем инвестиций в "Арктик СПГ-2"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ на встрече с Путиным хочет обсудить диалог по мирному договору
Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке
Эмблема Nissan
СМИ: глава автоконцерна Nissan вернет часть доходов от акций
Президент РФ Владимир Путин
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин на ВЭФ дал старт работе рыбоперерабатывающего завода на Курилах
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: США постоянно вмешиваются во внутренние дела Китая и России
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка: прокуратура удовлетворяет каждую вторую жалобу бизнеса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Малайзия готова выслушать доказательства детектива Реша по делу MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
Лента новостейМолния