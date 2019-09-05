Премьер Малайзии заявил, что был бы рад визиту Путина

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил в интервью РИА Новости, что был бы рад принять президента России Владимира Путина в своей стране.

"Мы были бы очень рады принять президента Путина, это стало бы продолжением диалога, который мы ведем", - сказал премьер-министр в преддверии встречи с Путиным, которая пройдет позднее в четверг на полях Восточного экономического форума.