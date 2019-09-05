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РИА Новости
Восточный экономический форум

Новак назвал планируемый объем инвестиций в "Арктик СПГ-2"

04:59 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Инвестиции в проект "Арктик СПГ-2" составят 21 миллиард долларов, сообщил на Восточном экономическом форуме глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Это крупнейший сегодня реализуемый в мире проект с общими инвестициями в 21 миллиард долларов США", - сообщил Новак на церемонии подписания протокола между "Новатэком" и партнерами о принятии окончательного инвестрешения в рамках этого проекта.
"Арктик СПГ-2 " - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ), после "Ямала СПГ ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Срок запуска первой линии - 2023 год, остальных - 2024 и 2025 годы. Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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