США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров

ПЕКИН/ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, сообщает китайское министерство коммерции.

Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в сентябре. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины.

"Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября, стороны будут поддерживать тесные контакты по этому вопросу", - говорится в сообщении ведомства.

В рамках подготовки к переговорам на высоком уровне в десятых числах сентября пройдет встреча сторон на рабочем уровне, сообщает министерство. Кто именно примет в ней участие, пока не уточняется.

Офис торгового представителя США подтвердил факт принципиальной договоренности о проведении переговоров "в ближайшие недели". Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров Лайтхайзера и Мнучина с Лю Хэ, подтвердил офис торгпреда.

В телефонном разговоре в четверг помимо Лю Хэ участвовали глава минкоммерции Китая Чжун Шань, директор Народного банка Китая И Ган и замглавы национального комитета по реформам и развитию Нин Цзичжэнь.

Новый взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.