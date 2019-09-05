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РИА Новости

США и Китай договорились о новом раунде торговых переговоров

04:44 05.09.2019 (обновлено: 05:32 05.09.2019)
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН/ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Вице-премьер Китая Лю Хэ провел в четверг телефонный разговор с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером, они условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, сообщает китайское министерство коммерции.
Ранее сообщалось, что переговоры могут пройти в сентябре. Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины.
"Стороны условились провести 13-й раунд торгово-экономических переговоров на высоком уровне в Вашингтоне в начале октября, стороны будут поддерживать тесные контакты по этому вопросу", - говорится в сообщении ведомства.
В рамках подготовки к переговорам на высоком уровне в десятых числах сентября пройдет встреча сторон на рабочем уровне, сообщает министерство. Кто именно примет в ней участие, пока не уточняется.
Офис торгового представителя США подтвердил факт принципиальной договоренности о проведении переговоров "в ближайшие недели". Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров Лайтхайзера и Мнучина с Лю Хэ, подтвердил офис торгпреда.
В телефонном разговоре в четверг помимо Лю Хэ участвовали глава минкоммерции Китая Чжун Шань, директор Народного банка Китая И Ган и замглавы национального комитета по реформам и развитию Нин Цзичжэнь.
Новый взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.
К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.
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