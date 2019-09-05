Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T05:36Z
https://ria.ru/20190905/1558321578.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155582/90/1555829050_0:173:3072:1901_1036x0_80_0_0_117cb3180cca5079abf48bd89fa3408b.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС

04:38 05.09.2019 (обновлено: 05:36 05.09.2019)
8326
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Продление антироссийских санкций ЕС против России контрпродуктивно для самого Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее источник в структурах ЕС сообщил, что постпреды стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на полгода индивидуальных санкций против физлиц и организаций РФ.
"Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит немало трудностей в связи с Brexit и другими процессами, которые там проходят, и растягивать санкции в отношении РФ, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона в частности по энергетическому взаимодействую с Россией, которое возрастает, это все контрпродуктивно непосредственно в первую очередь для ЕС", - сказала Захарова журналистам, комментируя согласование новых санкций ЕС против России.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
112601112
Обсудить 7
Восточный экономический форумСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваМИД РФЕвросоюзРоссияВ мире
Популярные комментарии
Дикие люди, одно слово - европейци.
5 сентября, 04:55
ЛКЛысый Кучерявый
1330004
Она душой болеет за Евросоюз?
5 сентября, 06:46
Lenin Бессмертный
351006
Рекомендуем
Мыс Краб острова Шикотан Сахалинской области
Япония сделает России представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
РИА
Новости
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Лента
новостей
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад
Премьер Малайзии не исключил, что обсудит MH17 с Путиным во Владивостоке
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Стамбул
Из Стамбула выслали более 40 тысяч сирийских беженцев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО в Эстонии
В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон отказался от борьбы с законопроектом о переносе Brexit
Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле
В Турции мужчина убил украинку после близости
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Япония инвестировала в российский Дальний Восток свыше $15 миллиардов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
09:19Samsung с 6 сентября начнет продавать гибкий Galaxy Fold
Лента новостейМолния