Захарова прокомментировала возможность продления санкций ЕС

"Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, которому предстоит немало трудностей в связи с Brexit и другими процессами, которые там проходят, и растягивать санкции в отношении РФ, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона в частности по энергетическому взаимодействую с Россией, которое возрастает, это все контрпродуктивно непосредственно в первую очередь для ЕС", - сказала Захарова журналистам, комментируя согласование новых санкций ЕС против России.