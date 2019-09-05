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РИА Новости

Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий

04:31 05.09.2019 (обновлено: 04:33 05.09.2019)
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© Instagram Анна ХрамцоваВ Екатеринбурге на "Красу Росгвардии" напал автохам
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
© Instagram Анна Храмцова
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Мужчина, ставший участником инцидента с победительницей всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анной Храмцовой в Екатеринбурге, в интервью Ura.ru изложил свою версию событий.
Ранее Храмцова разместила пост в Instagram, в котором рассказала о нападении автохама. По словам девушки, на парковке одного из торговых центров города ее задел автомобиль, водитель которого требовал уступить дорогу.
"Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево", - заявил мужчина.
По словам автомобилиста, он ожидал, что девушка отойдет в сторону. "Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила", - заявил участник инцидента.
После этого мужчина вышел из машины и "вспылил", однако вел себя "очень корректно".
"Я поправил его (зеркало. – прим. ред.) и поехал дальше" — добавил он.
Первые красавицы Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

Прапорщик полиции Анна Храмцова, Екатеринбург
1 из 13

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

Младший лейтенант полиции Будило Анастасия, г. Омск
2 из 13

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, г. Санкт-Петербург
3 из 13

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

Майор полиции Асцатурова Ольга, г. Тула
4 из 13

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

Лейтенант Шмакова Карина, г. Грозный
5 из 13

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

Старший лейтенант полиции Фарафонова Светлана, г. Саратов
6 из 13

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

Младший сержант Сизова Ольга, г. Москва
7 из 13

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

Младший сержант Пискун Анна, г. Киров
8 из 13

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

Майор полиции Ермакова Екатерина, г. Москва
9 из 13

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

Майор полиции Гладышева Юлия, г. Иваново
10 из 13

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

Младший сержант Школьная Наталья, г. Северск
11 из 13

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

Ефрейтор Цыганова Кристина, г. Ростов-на-Дону
12 из 13

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
© Фото : ДВСМИ Росгвардии

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

Лейтенант полиции Юлдашева Анна, г. Калининград
13 из 13

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
1 из 13

В конкурсе победила прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга. За нее отдали больше всего голосов.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
2 из 13

Младший лейтенант полиции из Омска Анастасия Будило — одна из 12 финалисток.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
3 из 13

Старший сержант полиции Виктория Бредихина, Санкт-Петербург.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
4 из 13

Майор полиции из Тулы Ольга Асцатурова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
5 из 13

Лейтенант из Грозного Карина Шмакова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
6 из 13

Старший лейтенант саратовской полиции Светлана Фарафонова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
7 из 13

Младший сержант из Москвы Ольга Сизова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
8 из 13

Младший сержант Анна Пискун, Киров.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
9 из 13

Майор полиции Екатерина Ермакова, Москва.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
10 из 13

Майор полиции Юлия Гладышева, город Иваново.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
11 из 13

Младший сержант Наталья Школьная из Северска.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
12 из 13

Ефрейтор из Ростова-на-Дону Кристина Цыганова.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
13 из 13

Снимки победительницы и финалисток включат в календарь Росгвардии на 2020 год. На фото — лейтенант полиции из Калининграда Анна Юлдашева.

© Фото : ДВСМИ Росгвардии
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Обсудить 71
Анна ХрамцоваЕкатеринбургОбщество
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