Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Мужчина, ставший участником инцидента с победительницей всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анной Храмцовой в Екатеринбурге, в интервью Мужчина, ставший участником инцидента с победительницей всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анной Храмцовой в Екатеринбурге, в интервью Ura.ru изложил свою версию событий.

Ранее Храмцова разместила пост в Instagram, в котором рассказала о нападении автохама. По словам девушки, на парковке одного из торговых центров города ее задел автомобиль, водитель которого требовал уступить дорогу.

"Я отъезжал от торгового центра, а эта дамочка шла со своим ребенком по парковке, посреди дороги, хотя у нее была возможность уйти вправо или влево", - заявил мужчина.

По словам автомобилиста, он ожидал, что девушка отойдет в сторону. "Я руль вправо чуть-чуть поворачиваю — она встает на пути автомобиля, пытаюсь влево — она передо мной опять же встает. Пытался объехать — она мне по зеркалу ударила", - заявил участник инцидента.

После этого мужчина вышел из машины и "вспылил", однако вел себя "очень корректно".

"Я поправил его (зеркало. – прим. ред.) и поехал дальше" — добавил он.