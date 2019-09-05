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РИА Новости
Восточный экономический форум

Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф

04:30 05.09.2019 (обновлено: 09:13 05.09.2019)
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© Depositphotos / oksun70Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники с мобильным телефоном в классе
© Depositphotos / oksun70
Школьники с мобильным телефоном в классе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах шесть часов двадцать минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию. Это в среднем", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Есть те, которые проводят два часа, если мама забирает (гаджет - ред.) или ограничивает, а есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема", - добавил Греф.
Глава Сбербанка рассказал, что будучи ребенком он ночью читал книжки под одеялом с фонариком. "Так вот, дети сейчас пользуются гаджетами после того, как они ложатся спать, под одеялом. Чтобы родители не волновались", - полагает он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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