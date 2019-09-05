Школьники проводят с гаджетами более шести часов в день, заявил Греф

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Школьники проводят с гаджетами в среднем более шести часов в день, если родители не выдают их по расписанию, однако есть и те, кто проводит за мобильными телефонами по 16 часов в день, что большая проблема, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Нужно понимать, что сегодня в среднем ученики, у которых есть гаджеты, проводят в этих гаджетах шесть часов двадцать минут в день, кроме тех родителей, которые выдают гаджеты по расписанию. Это в среднем", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Есть те, которые проводят два часа, если мама забирает (гаджет - ред.) или ограничивает, а есть кто-то, кто проводит и 12 часов, и 16 часов. Поэтому это огромная проблема", - добавил Греф.

Глава Сбербанка рассказал, что будучи ребенком он ночью читал книжки под одеялом с фонариком. "Так вот, дети сейчас пользуются гаджетами после того, как они ложатся спать, под одеялом. Чтобы родители не волновались", - полагает он.