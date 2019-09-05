В МИД призвали дождаться анализа Госдумы ситуации с Deutsche Welle

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. МИД РФ не будет комментировать развитие ситуации с телерадиокомпанией Deutsche Welle до проведения ее анализа депутатами Госдумы, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Думаю, что прежде, чем комментировать это развитие событий, нужно дождаться окончания анализа нашими депутатами той ситуации, которую они приняли на рассмотрение, а потом уже ее комментировать. Что касается реакции на происходящее, то она должна быть адекватной и пропорциональной", - сказала Захарова на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.

Руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".