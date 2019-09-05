Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", - сказала она, выступая на сессии МИА "Россия сегодня" в рамках Восточного экономического форума.

Она назвала мероприятия в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".

"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - заключила Захарова.

Первого сентября в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На них Варшава не позвала российскую делегацию, но пригласила своих нынешних союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Он отметил, что страна хочет отдать дань памяти событиям в "духе исторической правды", в чем Москва якобы не заинтересована.