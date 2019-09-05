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РИА Новости
Восточный экономический форум

Захарова: за отказом пригласить Россию на мероприятия в Польшу стоит НАТО

03:59 05.09.2019 (обновлено: 08:44 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. За решением не приглашать Россию на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в Варшаве стоит НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве", - сказала она, выступая на сессии МИА "Россия сегодня" в рамках Восточного экономического форума.

Она назвала мероприятия в Варшаве "колоссальным фейком, переходящим какие-либо рамки дозволенного".
"Мероприятия в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию. И средства массовой информации в общем контексте ничего не смогли с этим сделать", - заключила Захарова.
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Первого сентября в Польше прошли мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На них Варшава не позвала российскую делегацию, но пригласила своих нынешних союзников по НАТО и Евросоюзу, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.
По словам замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковского, в этом году участники мероприятия отбирались по "современному критерию". Он отметил, что страна хочет отдать дань памяти событиям в "духе исторической правды", в чем Москва якобы не заинтересована.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия в любой стране, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. А Захарова упрекнула польские власти в глупости.
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Восточный экономический форумМария ЗахароваНАТОГерманияРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
не забыли. Не успела еще закончится вторая мировая , а союзнички уже планировали бомбить СССР атомными бомбами.
5 сентября, 04:52
bbask
900101
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