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РИА Новости
Восточный экономический форум

Носков рассказал о внедрении биометрической идентификации в госуслуги

04:10 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Внедрять биометрическую идентификацию в госуслуги - правильно, но пока преждевременно, заявил журналистам глава ведомства Константин Носков в кулуарах Восточного экономического форума.
Накануне президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что изменения в законодательство РФ, которые позволят использовать биометрическую идентификацию при получении государственных услуг, будут внесены этой осенью. А в июле на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым он также сообщал, что тестирование единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации получателей госуслуг планируется запустить в текущем году в Москве и Московской области.
"Считаю пока это преждевременным. Идеологически правильно, об этом говорим, но пока у нас биометрия все-таки массово не заработала в банковском секторе, во всяком случае, единая биометрическая система. Когда она массово заработает, посмотрим, как это работает в банковской сфере, в дальнейшем, безусловно, вектор будет в эту стороны", - сказал Носков.
"Не уверен, что мы пока это готовы это делать, не уверен, что это надо делать осенью", - добавил он.
ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
Процедура снятия биометрических данных
Вчера, 05:10РИА Новости
Поправки в законы для получения госуслуг по биометрии внесут осенью
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Восточный экономический форумКонстантин НосковРоссияОбщество
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