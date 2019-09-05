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РИА Новости
Восточный экономический форум

Корпорация развития Дальнего Востока готова применить свой опыт в Арктике

03:54 05.09.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковАрктика
Арктика
© РИА Новости / Валерий Мельников
Арктика. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока готова применить полученные на Дальнем Востоке успешные наработки и компетенции для работы с инвесторами в Арктике, сказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава КРДВ Аслан Канукоев.
В январе президент России Владимир Путин поддержал предложение премьера Дмитрия Медведева о расширении компетенции федерального министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики. В апреле глава государства заявил, что нужно распространить на Арктику работу институтов развития Дальнего Востока. В число этих институтов входит КРДВ, она управляет дальневосточными территориями опережающего развития и свободным портом Владивосток.
"Мы готовы к новым вызовам и выполнению задач в части расширения географии присутствия Корпорации развития Дальнего Востока на арктическую зону. Есть успешные наработки и компетенции, полученные на Дальнем Востоке, которые мы сегодня масштабируем в новых регионах федерального округа - Забайкалье и Бурятии. Такую же практику сможем применять в арктических субъектах", - сказал Канукоев.
Он отметил, что суровые климатические условия, непростая логистика и высокие издержки ведения бизнеса в Арктике потребуют особых мер поддержки. "Однако в случае создания условий, улучшающих экономику проекта, распространения преференциальных режимов инвесторы смогут получить дополнительные гарантии, что в результате должно повысить активность освоения региона и обеспечить прорыв в экономическом развитии России", - добавил собеседник.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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