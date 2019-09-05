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РИА Новости

Создатели ГЛОНАСС придумали, как следить за людьми без помощи спутников

03:48 05.09.2019
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российская компания "Спейстим" создала систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику, сообщили РИА Новости в компании.
Установив систему в здании или на определенной территории, можно отследить, например, перемещение персонала с точностью до 10 сантиметров, выявить несанкционированный ремонт машин, незаконное перемещение по закрытой территории. Система может быть интегрирована с "Яндекс.Картами" и любым другим картографическим приложением смартфона.
"Фактически, данная система позволяет определить местоположение объекта в любом месте, даже под землей, куда не проникает сигнал спутника. Ее можно сравнить с "картой мародеров" из книг о Гарри Поттере. Речь идет не просто об опытной разработке или тестировании, а об успешном применении на станции технического обслуживания одного из немецких производителей автомобилей. Промышленное использование технологии помогло сократить затраты компании до трехсот тысяч рублей в месяц на обслуживание только одного автомобиля", - сообщил собеседник агентства.
В системе используется универсальная интеллектуальная телематическая платформа, которая позволяет получать информацию о подвижных объектах, находящихся в условиях отсутствия приема сигналов спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС). Система может собирать, обрабатывать эту информацию, хранить и передавать ее с использованием технологий межсерверного взаимодействия с навигационно-информационными системами мониторинга и управления подвижными объектами.
Система разрабатывалась под руководством Алексея Смятских и Андрея Платонова, которые отвечали за внедрение государственной навигационной системы ГЛОНАСС.
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КосмосГЛОНАСС (система навигации)РоссияТехнологииРИА Наука
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