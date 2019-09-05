Создатели ГЛОНАСС придумали, как следить за людьми без помощи спутников

"Фактически, данная система позволяет определить местоположение объекта в любом месте, даже под землей, куда не проникает сигнал спутника. Ее можно сравнить с "картой мародеров" из книг о Гарри Поттере. Речь идет не просто об опытной разработке или тестировании, а об успешном применении на станции технического обслуживания одного из немецких производителей автомобилей. Промышленное использование технологии помогло сократить затраты компании до трехсот тысяч рублей в месяц на обслуживание только одного автомобиля", - сообщил собеседник агентства.