Сергей Иванов объяснил неготовность к пожарам фразой из Ильфа и Петрова

"Я всегда вспоминаю Ильфа и Петрова. Помните золотую фразу - "О пожаре в Вороньей слободке все знали за сутки до его начала". То же самое и здесь - у нас горит Восток постоянно. Каждый год лесные пожары - либо весной, либо летом", - сказал Иванов, выступая на сессии по экологии на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума.