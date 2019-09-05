Сергей Иванов объяснил неготовность к пожарам фразой из Ильфа и Петрова

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по экологии Сергей Иванов прокомментировал фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" неготовность регионов Сибири к лесным пожарам.
Сибирская и дальневосточная тайга этим летом оказались охвачены огнем. В четырех регионах вводили режим ЧС.
"Я всегда вспоминаю Ильфа и Петрова. Помните золотую фразу - "О пожаре в Вороньей слободке все знали за сутки до его начала". То же самое и здесь - у нас горит Восток постоянно. Каждый год лесные пожары - либо весной, либо летом", - сказал Иванов, выступая на сессии по экологии на Дальнем Востоке в рамках Восточного экономического форума.
По словам спецпредставителя президента, для исправления ситуации разным ведомствам надо принимать совместные меры. "Хотя и с регионов такой ответственности не снимают", - добавил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.