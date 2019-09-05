Пентагон: внедрение системы AI для обработки разведданных идет успешно

ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Пентагон добился значительных успехов в разработке и внедрении системы искусственного интеллекта Maven и в следующем году ожидает изменений рабочих процессов в ведомстве, заявила в четверг заместитель министра обороны США Кари Бинген.

"Она работает, и ее возможности достаточны для того, чтобы начались перемены. Нам нужны изменения рабочих процессов, эффективность, изменение культуры как результат привнесения искусственного интеллекта в работу. Это, на самом деле, то, чего мы ожидаем в следующем году", - сказала она на конференции по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне.

Она напомнила, что задача разработать подобный механизм обработки разведданных была поставлена два года назад. Тогда было дано полгода на то, чтобы запустить "минимально жизнеспособный продукт".

"С тех пор они (разработчики – ред.) существенно продвинулись вперед в плане … наработки географических локаций. Мой шеф пару недель назад… наблюдал за этим в действии", - сказала Бинген.

По ее словам, система теперь работает с разными платформами и данными, не только видео, однако впереди еще иного работы.

Проект Maven был запущен в 2017 году. Изначально он был предназначен для анализа видео с беспилотников и выявления людей и объектов. Потребность в искусственном интеллекте возникла в связи с большим объемом данных, которые люди физически не могут обработать.

Однако потом, как сообщали СМИ, задачи проекта были расширены. В частности, речь уже идет об обработке самых разных данных, включая спутниковые снимки, для выявления подготовки к ракетному пуску. В качестве пилотного объекта для такого анализа была использована Северная Корея.