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РИА Новости

Пентагон: внедрение системы AI для обработки разведданных идет успешно

03:24 05.09.2019
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Пентагон добился значительных успехов в разработке и внедрении системы искусственного интеллекта Maven и в следующем году ожидает изменений рабочих процессов в ведомстве, заявила в четверг заместитель министра обороны США Кари Бинген.
"Она работает, и ее возможности достаточны для того, чтобы начались перемены. Нам нужны изменения рабочих процессов, эффективность, изменение культуры как результат привнесения искусственного интеллекта в работу. Это, на самом деле, то, чего мы ожидаем в следующем году", - сказала она на конференции по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне.
Она напомнила, что задача разработать подобный механизм обработки разведданных была поставлена два года назад. Тогда было дано полгода на то, чтобы запустить "минимально жизнеспособный продукт".
"С тех пор они (разработчики – ред.) существенно продвинулись вперед в плане … наработки географических локаций. Мой шеф пару недель назад… наблюдал за этим в действии", - сказала Бинген.
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По ее словам, система теперь работает с разными платформами и данными, не только видео, однако впереди еще иного работы.
Проект Maven был запущен в 2017 году. Изначально он был предназначен для анализа видео с беспилотников и выявления людей и объектов. Потребность в искусственном интеллекте возникла в связи с большим объемом данных, которые люди физически не могут обработать.
Однако потом, как сообщали СМИ, задачи проекта были расширены. В частности, речь уже идет об обработке самых разных данных, включая спутниковые снимки, для выявления подготовки к ракетному пуску. В качестве пилотного объекта для такого анализа была использована Северная Корея.
За бюджет Пентагона по этой статье борются и крупные гражданские компании. В частности, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle находятся в числе претендентов на контракт в размере 10 миллиардов долларов за создание облачной инфраструктуры хранения данных. С другой стороны, Google в 2018 году объявила о решении выйти из этого тендера, а также не продлевать истекавший в 2019 году контракт на улучшение системы распознавания беспилотников, сославшись на этические соображения применительно к разработке искусственного интеллекта.
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