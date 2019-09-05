Правительство обсуждает льготы для привлечения инвестиций в Арктику

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - МОСКВА, - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает комплекс мер, включая льготы по НДПИ и налогу на прибыль, чтобы привлечь инвестиции в арктическую зону, заявил в ходе сессии на Восточном экономическом форуме глава Минэнерго Александр Новак.
"Что касается сухопутной части Арктики, здесь мы также видим огромный потенциал. Совместно с министерством по делам Дальнего Востока, вместе с Минприроды, Минэнерго подготовлен комплекс мер, он тоже обсуждается в правительстве - это льготы, в том числе, по НДПИ, льготы по налогу на прибыль, - которые должны дать возможность привлечь инвестиции в арктическую зону", - сказал Новак.
"Мы видим огромный потенциал, особенно касающийся севера Красноярского края, Таймырского региона, здесь мы можем говорить о таких цифрах, как добыча от 50 до 80 миллионов тонн (нефти - ред.), загрузка Северного морского пути, конечно, также привлечение новых технологий в этот регион", - добавил министр.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.