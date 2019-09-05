Правительство обсуждает льготы для привлечения инвестиций в Арктику

"Что касается сухопутной части Арктики, здесь мы также видим огромный потенциал. Совместно с министерством по делам Дальнего Востока, вместе с Минприроды, Минэнерго подготовлен комплекс мер, он тоже обсуждается в правительстве - это льготы, в том числе, по НДПИ, льготы по налогу на прибыль, - которые должны дать возможность привлечь инвестиции в арктическую зону", - сказал Новак.