Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T03:19Z
https://ria.ru/20190905/1558320852.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155819/02/1558190247_0:214:3072:1942_1036x0_80_0_0_82292068e4fa4b5baa5df90834c53d2d.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Корпорация развития Дальнего Востока создаст пулы банков для инвесторов

03:19 05.09.2019
38
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев
Генеральный директор АО Корпорация развития Дальнего Востока Аслан Канукоев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Аслан Канукоев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Корпорация развития Дальнего Востока формирует перечни банков и консалтинговых компаний, которые будут оказывать услуги инвесторам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава КРДВ Аслан Канукоев.
По его словам, корпорация расширяет перечень услуг для резидентов.
"Мы системно подошли к разработке данного направления и в скором времени планируем оказывать услуги, создав пул банковских учреждений и консалтинговых компаний", - сказал Канукоев.
"Мы считаем, что резиденты, которые обращаются в Корпорацию развития Дальнего Востока, должны иметь возможность получать не только услуги закрепленных за ними менеджеров, но и иметь выходы на аккредитованные кредитные или консалтинговые организации, которые специализируются в области юриспруденции, бухгалтерского учета, а также страховых услуг", - уточнил он и добавил, что требования к этим структурам у корпорации уже определен.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка
01:30Восточный экономический форум
Сбербанк может участвовать в проекте дороги "Меридиан" как старший кредитор
По словам собеседника, банки и консалтинговые компании заинтересованы в подобном сотрудничестве, и ряд первых соглашений с ними будет подписан на ВЭФ-2019.
"Резиденты смогут в аккредитованных банках оформлять кредиты на развитие бизнеса, либо строительство инфраструктуры. В поисках источника финансирования при необходимости инвестор сможет рассылать заявления сразу всем банкам по списку, чтобы быстрее выбрать подходящее учреждение. Мы также обсуждаем с партнерами условия кредитования инвесторов, получения банковских гарантий, расчетно-кассового обслуживания и других продуктов – они должны быть по-настоящему выгодными", - сказал глава корпорации.
Канукоев уточнил, что этот пакет услуг планируется назвать "Резидент".
В пул банков Корпорации развития Дальнего Востока войдут среди прочих Сбербанк, Тихоокеанский банк, МТС-банк, МСП-банк, а в число консалтинговых и страховых компаний - КПМГ, ВСК и ряд других, добавил собеседник.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Вчера, 17:55Восточный экономический форум
Костин прокомментировал идею дать россиянам право выкупать свои долги
100000
Обсудить 0
Восточный экономический форумРоссияЭкономика
Рекомендуем
Антропоморфный робот Skybot F-850 с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым на борту МКС
Робот "Федор" вернет с МКС напечатанные на биопринтере костные ткани
РИА
Новости
Монтаж вышек сотовой связи
Минкомсвязь будет развивать 5G в обоих заявленных диапазонах
Арктика
Правительство обсуждает льготы для привлечения инвестиций в Арктику
Павильон компании Huawei
Минкомсвязь планирует договориться о производстве компонентов Huawei в РФ
Лента
новостей
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
Площадь лесных пожаров в РФ в зоне активного тушения уменьшилась за сутки
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка
Сбербанк может участвовать в проекте дороги "Меридиан" как старший кредитор
Арктика
Корпорация развития Дальнего Востока готова применить свой опыт в Арктике
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро хочет разместить систему ПВО на границе с Колумбией во время учений
Белый дом в Вашингтоне
СМИ: Белый дом решил не отказываться от ламп накаливания к 2020 году
Арктика
Кобылкин: иностранцам вряд ли интересны проекты на шельфе Арктики в России
Деньги
Эксперты рассказали, как правильно жертвовать деньги на благотворительность
Штаб-квартира Министерства обороны США
Пентагон: внедрение системы AI для обработки разведданных идет успешно
Максим Протасов
Роскачество создает панель мониторинга запросов потребителей
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
Носков надеется на договоренности по отмене роуминга с Белоруссией
Вид Земли с МКС
СМИ: Пентагон отложил проект по запуску пучкового оружия в космос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53Коновалов рассказал, сколько украинцев могут вернуть в рамках обмена
09:52На электронное голосование на выборы в МГД записались 12 тысяч человек
09:51Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:51Кузнецова в Дамаске проводит встречу с замглавы МИД Сирии
09:47При взрыве в Кабуле пострадали 13 человек
09:46КGK и Приморье договорились об открытии Алмазного центра, заявил Кожемяко
09:43Адвокат: подвижек в вопросе обмена заключенными между Москвой и Киевом нет
09:43Законопроект об экстрадиции в Гонконге отзовут в октябре без голосования
09:40В Гонконге заявили о поддержке Пекином решения по закону об экстрадиции
09:35Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными
09:34Регионы Дальнего Востока будут развивать круизные маршруты
09:33В Японии грузовик столкнулся с поездом
09:32Канадский двигатель на "Ансате" заменят в 2023 году, заявил Сердюков
09:32Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время
09:31Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя с 21 года примут до декабря
09:29Южная Осетия возведет свой блокпост у села на границе с Грузией
09:25Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
09:20Власти Индонезии восстановили интернет в Папуа после беспорядков
09:20В "Ростехе" рассказали о переговорах с Минобороны по цене на Ми-28НМ
09:19В ДНР назвали возможную причину взрыва на шахте в Донецке
Лента новостейМолния