Корпорация развития Дальнего Востока создаст пулы банков для инвесторов

"Мы считаем, что резиденты, которые обращаются в Корпорацию развития Дальнего Востока, должны иметь возможность получать не только услуги закрепленных за ними менеджеров, но и иметь выходы на аккредитованные кредитные или консалтинговые организации, которые специализируются в области юриспруденции, бухгалтерского учета, а также страховых услуг", - уточнил он и добавил, что требования к этим структурам у корпорации уже определен.