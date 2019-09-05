Эксперты рассказали, как правильно жертвовать деньги на благотворительность

ЛОНДОН, 5 сен – РИА Новости, Мария Табак. Жертвовать на благотворительность можно не только деньги, понятия "слишком маленькое пожертвование" не существует, а финансовые отчеты для того и нужны, чтобы проверять репутацию фондов. С такими советами в интервью РИА Новости к Международному дню благотворительности выступили представители трех британских благотворительных организаций.

"Важно выбрать организацию, помогающую в решении проблем, близких вашему сердцу, и имеющую хорошую репутацию. Вы всегда можете посмотреть годовые отчеты, чтобы выяснить, как именно ваши деньги будут потрачены и сколько из них пойдут непосредственно на решение проблемы", - сказала Кэтрин Тонер, глава маркетинговой службы по работе с частными жертвователями организации Cancer Research UK, поддерживающей исследования раковых заболеваний и разработку методов их лечения.

"В Великобритании стоит обратить внимание на организации, контролируемые Регулятором деятельности по сбору средств (Fundraising Regulator), чтобы удостовериться, что у них достойная репутация. Организации должны быть открытыми, честным, а то, как именно они тратят деньги жертвователей, должно контролироваться", - в свою очередь, отметил Джеймс Байрон, глава группы по фандрайзингу организации Blue Cross, помогающей брошенным домашним животным.

О том, на что стоит обратить внимание при выборе благотворительной организации, рассказала также соучредитель и директор фонда Gift of Life – сестринской организации российского фонда "Подари жизнь" - Люба Галкина. Основной задачей британского фонда является сбор средств на территории Великобритании и других стран Европы для оплаты лечения тяжелобольных детей в России.

"В Великобритании зарегистрировано более 168 тысяч благотворительных организаций, и выбрать из них "свою" может быть непросто. Стоит сузить круг, выделить проблему, которая беспокоит лично вас, например, детский рак в России, ущемление прав женщин в странах центральной Африки или таяние ледников в Гренландии. Дальше посмотреть, какие организации эффективно решают эту проблему, сравнить три-четыре фонда и выбрать тот, которому вам захочется доверить свои деньги. Не стоит бояться долгосрочных обязательств, ведь вы всегда можете сделать одно-два разовых пожертвования, прежде чем перейти к постоянной системной поддержке", - отметила Галкина.

Представители всех трех организаций сошлись на том, что понятия "слишком маленькое пожертвование" не существует, и стесняться того, что ты не можешь позволить себе пожертвовать на благотворительность "серьезную" сумму, вовсе не стоит.

"Любое пожертвование имеет значение для благотворительной организации и для решения проблем, которыми она занимается. Никакая сумма не является слишком маленькой, так что просто жертвуйте столько, сколько можете себе позволить. Если много людей скинутся понемногу, в итоге может получиться большая сумма", - отмечает Тонер.

"Начинать стоит с любой комфортной для вас суммы. Для большинства благотворительных организаций, работающих с развивающимися странами, пять фунтов – это уже ощутимая поддержка. В бедных странах Азии и Африки, например, на 5 фунтов можно обеспечить полноценным питанием одного ребенка в течение недели, это данные UNICEF", - указала Галкина.

Она добавила, что большинство фондов принимают любую сумму без ограничений при пожертвовании наличными.

"Если мы говорим о пожертвованиях онлайн, существует минимальный барьер в 1-2 фунта, это связано с расходами на обработку пожертвования электронной платежной системой. Если мы говорим о регулярных пожертвованиях, например, автоматических списаниях с банковской карты, то лучше рассчитать сумму в процентах от общего ежемесячного дохода. 1-2% от зарплаты – это не столь существенная сумма для вас, зато для организации она станет регулярным доходом и поможет планировать благотворительные траты заранее", - сказала она.

Регулярность пожертвований – едва ли не важней, чем размер жертвуемых сумм, поскольку стабильный приток средств позволяет организациям планировать свою деятельность и осуществлять помощь без перебоев и в нужное время, отмечают собеседники агентства. Однако деньги – не единственный способ помочь, подчеркивают они.

"Мы очень благодарны людям, любящим животных, за пожертвования, но есть и еще масса способов помочь. Например, приносить товары для продажи в наших благотворительных магазинах, работать волонтерами, помогать экспертными знаниями и проводить мероприятия, которые позволяют большему числу людей знакомиться с деятельностью Blue Cross и помогают собрать необходимые средства на помощь попавшим в беду животным", - в то же время отмечает Байрон.

"У нас в Gift of Life уже много постоянных волонтеров, которые помогают нам на мероприятиях, делают дизайн полиграфии и переводы, фото- и видеосъемку, пишут сценарии и так далее, и это не говоря уже об артистах, которые выступают у нас всегда бесплатно", - сказала Галкина.

"Существует множество способов поддержать Cancer Research. Вы можете сделать разовое пожертвование, или установить регулярное списание с вашего банковского счета, вы можете принять участие в благотворительном забеге, принести товары или поработать в одном из наших 600 магазинов или даже оставить нам пожертвование в завещании. Мы ценим все пожертвования, и зависим от них, поскольку не получаем государственного финансирования на наши исследования, спасающие жизни", - подытожила Тонер.